Nach Abbruch: Spiel der 2. Kreisklasse wird neu angesetzt

Nordhorn/Bad Bentheim Das Punktspiel der 2. Fußball-Kreisklasse zwischen Alemannia Nordhorn und dem SV Bad Bentheim III wird neu angesetzt. Am vergangenen Sonntag hatte der Schiedsrichter die Partie in der 82. Minute beim Stand von 4:0 für den SVB nach Absprache mit beiden Mannschaften abgebrochen, nachdem sich ein Alemanne verletzt hatte. „Weil keine Mannschaft ein Verschulden an dem Abbruch hat, wird das Spiel nach den Bestimmungen der Spielordnung neu angesetzt", sagte Staffelleiter Klaus Hanenkamp. Als Termin kommt der erste Nachholspieltag am ersten Dezember-Wochenende in Frage, da Alemannia am Vennweg kein Flutlicht hat. (...)