Empfehlung - Nach 2:0-Führung: Wolfsburg verspielt Sieg in Gent

dpaGent Die Niedersachsen kamen bei KKA Gent in Belgien am Donnerstagabend zu einem 2:2 (2:1), gaben dabei jedoch eine scheinbar sichere 2:0-Führung noch aus der Hand. Vor rund 18.000 Zuschauern in der Ghelamco Arena erzielten Wout Weghorst (3. Minute) und Joao Victor (24.) die Treffer für das Team von Trainer Oliver Glasner. Roman Jaremtschuk gelang für die Gastgeber der Anschlusstreffer (41.) und auch der späte Ausgleich (90.+4). Beide Mannschaften führen die Gruppe I nun mit je fünf Punkten an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nach-20-fuehrung-wolfsburg-verspielt-sieg-in-gent-325657.html