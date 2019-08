Empfehlung - Murray verliert auch zweites Einzel nach Comeback

dpaWinston-Salem Der dreimalige Grand-Slam-Sieger Murray hatte sich im Januar einer Hüftoperation unterzogen. In der vergangenen Woche trat er beim Masters in Cincinnati erstmals wieder im Einzel an und verlor 4:6, 4:6 gegen den Franzosen Richard Gasquet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/murray-verliert-auch-zweites-einzel-nach-comeback-314057.html