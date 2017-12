Empfehlung - Münch bei Darts-WM ausgeschieden - 1:4 gegen Alcinas

dpaLondon. Die Tür zum Achtelfinale bleibt für die deutschen Profis bei der Darts-WM weiter verschlossen. Der Bochumer Kevin Münch scheiterte in London nur acht Tage nach seinem Sensationssieg über Ex-Weltmeister Adrian Lewis in der zweiten Runde deutlich mit 1:4 am Spanier Antonio Alcinas.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/muench-bei-darts-wm-ausgeschieden-14-gegenalcinas-219742.html