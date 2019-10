Empfehlung - Mühsamer Bayern-Sieg mit Lewandowskis Rekord-Tor

dpaMünchen Der 31 Jahre alte Pole traf mit seinem 13. Saisontor in der 53. Minute als erster Akteur in 57 Bundesliga-Jahren an jedem der ersten neun Spieltage. Als Zugabe zum Arbeitssieg übernahm der wieder nicht überzeugende deutsche Meister zumindest bis Sonntag die Tabellenführung. Vor 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena legte Abwehrspieler Benjamin Pavard in der 13. Minute mit einem Volleyschuss das 1:0 vor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/muehsamer-bayern-sieg-mit-lewandowskis-rekord-tor-325963.html