Empfehlung - Mühlenlauf in Laar schon zum 34. Mal

Laar Der Mühlenlauf in Laar, organisiert vom SV Grenzland Laarwald und dem Mühlenverein, wird am Sonnabend, 21. September, bereits zum 34. Mal ausgetragen. Eröffnet wird die Veranstaltung an der Mühle um 14.45 Uhr traditionell von den jüngsten Teilnehmern; die Bambini müssen sich nicht anmelden und zahlen keine Startgebühr. Die Kinder über die 1-km-Strecke starten um 15 Uhr. Um 15.30 Uhr steht der 2,5-km-Lauf für Jungen und Mädchen sowie für Hobbyläufer auf dem Programm. Die Teilnehmer über fünf und zehn Kilometer werden zeitgleich um 16.15 Uhr auf die Strecke geschickt. Sie müssen den 2,5-km-Rundkurs durch den Ortskern von Laar zwei bzw. vier Mal absolvieren. Die 1-km-Strecke führt durch die Siedlungen im Mühlenbereich. Umkleidemöglichkeiten bestehen in der benachbarten Sporthalle. Das Startgeld für Schüler und Jugendliche beträgt 3,50 Euro, für Erwachsene sechs Euro. Sonderpreise gibt es für die jeweils Zeitschnellsten in den Altersklassen sowie für die älteste Teilnehmerin und den ältesten Teilnehmer. Anmeldungen nimmt der SV Grenzland bis Freitag, 20. September, online unter sv-grenzland.de/muehlenlauf oder per E-Mail an muehlenlauf@sv-grenzland.de entgegen. Nachmeldungen sind am Sonnabend vor Ort gegen eine Zusatzgebühr von zwei Euro bis etwa 30 Minuten vor dem jeweiligen Laufstart möglich. Der Mühlenverein sorgt zusammen mit dem SV Grenzland für Erfrischungen und Verpflegung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/muehlenlauf-in-laar-schon-zum-34-mal-318976.html