Empfehlung - Müdigkeit setzt Schüttorfer Fußballern zu

Hauenhorst Der FC Schüttorf 09 hat sich am Dienstagabend in einem Testspiel 3:3 (2:0) von Germania Hauenhorst getrennt und bleibt in der Vorbereitung weiter ungeschlagen. Koray Arslan (15.) und Bertino Nacar (30.) brachten den Grafschafter Fußball-Landesligisten 2:0 in Führung; nach dem Anschlusstreffer des westfälischen Bezirksligisten traf Kevin Kamp (59.) zum 3:1. Trotz zwei weiterer Gegentore bilanzierte 09-Trainer Rainer Sobiech einen „ordentlichen Test“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/muedigkeit-setzt-schuettorfer-fussballern-zu-306924.html