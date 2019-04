MT Melsungen rüstet für Angriff auf Spitze personell auf

Die MT Melsungen rüstet für die Zukunft personell weiter auf, denn der Verein will langfristig an die Spitze. Spätestens ab Sommer 2020 tummeln sich fünf deutsche Handball-Nationalspieler in der nordhessischen Provinz - vielleicht auch schon früher.