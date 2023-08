Morgen in den GN: „Anstoß“ zum Saisonstart mit 45 Teamfotos

Es geht los, der Fußball rollt wieder: Nachdem die ersten Pokalspiele der neuen Saison bereits ausgetragen wurden, eröffnen am Donnerstag der Bezirksliga-Aufsteiger Olympia Uelsen (bei SC Spelle-Venhaus II) sowie Union Lohne II und die SG Bad Bentheim in der 1. Kreisklasse den Spielbetrieb in den regionalen Ligen. Pünktlich zum Saisonstart liegt am Mittwoch, 2. August, die druckfrische Sonderbeilage „GN-Anstoß“ den Grafschafter Nachrichten bei.

Am Mittwoch in den GN: das neue „Anstoß“-Heft mit einem Titelbild aus dem Kreisliga-Spitzenspiel zwischen Uelsen und Brandlecht.

Die GN-Sportredaktion erwartet eine erneut spannende und unterhaltsame Saison, die auch auf Bezirksebene viele Derbys bereit hält. Nur die Landesliga-Fußballerinnen von Olympia Uelsen sind durch die Abstiege des SV Suddendorf-Samern und der SG Wietmarschen/Lohne nun der einzige Grafschafter Vertreter in ihrer Liga. Dafür tummeln sich gleich sechs Frauenmannschaften aus dem Kreisgebiet in der Bezirksliga.

Bildergalerie GN-Anstoß Mannschaftsbilder / FC Schüttorf 09 © Wohlrab, Udo Vorwärts Nordhorn © Wohlrab, Udo Eintracht Nordhorn © Lüken, Jürgen SV Bad Bentheim © Lüken, Jürgen VfL Weiße Elf © Lüken, Jürgen Union Lohne © Lüken, Jürgen Borussia Neuenhaus © Lüken, Jürgen Olympia Uelsen © Lüken, Jürgen ASC Grün-Weiß 49 © Wohlrab, Udo SpVgg. Brandlecht/Hestrup © Jürgen Lüken SV Veldhausen 07 © Jürgen Lüken TuS Gildehaus © Lüken, Jürgen SV Wietmarschen © Wohlrab, Udo Grenzland Laarwald © Florian Weiden SV Bad Bentheim II © Lüken, Jürgen Sparta Nordhorn © Lüken Jürgen Union Emlichheim © Florian Weiden SV Suddendorf/Samern © Jürgen Lüken FC Schüttorf 09 II © Wohlrab, Udo Vorwärts Nordhorn II © Wohlrab, Udo TSV Georgsdorf © Lüken, Jürgen VfL Weiße Elf II © Wohlrab, Udo Heseper SV © Lüken, Jürgen SV Hoogstede © Jürgen Lüken SG Bad Bentheim © Jürgen Lüken GSV Ringe/Neugnadenfeld 2015 © Lüken, Jürgen Rot-Weiß Lage © Jürgen Lüken FC Blanke © Wohlrab, Udo SV Esche FSV Füchtenfeld © Jürgen Lüken Rasenkitzler Wilsum © Jürgen Lüken SV Klausheide © Wohlrab, Udo Sturmvögel Hilten-Lemke © Jürgen Lüken Waldsturm Frensdorf © Jürgen Lüken Alemannia Blanke © Jürgen Lüken SSV Quendorf © Lüken, Jürgen Blau-Weiß Bookholt © Jürgen Lüken SG Haftenkamp © Jürgen Lüken Olympia Uelsen © Jürgen Lüken SV Suddendorf/Samern © Wohlrab, Udo SG Wietmarschen/Lohne © Jürgen Lüken FSG Niedergrafschaft © Florian Weiden Rot-Weiß Lage © Jürgen Lüken SG Georgsdorf/Veldhausen © Jürgen Lüken FSG Obergrafschaft © JürgenLüken

Ebenfalls sechs Grafschafter Vereine treten weiterhin in der Männer-Bezirksliga an. Uelsen ist als Kreisliga-Meister neu dabei, dafür hat Vorwärts Nordhorn die Spielklasse nach einer starken Saison und dem Meistertitel in Richtung Landesliga verlassen. Der künftige Ligakonkurrent FC Schüttorf 09 darf sich damit endlich wieder auf zwei Kreisduelle freuen.

Spannend geht es Woche für Woche auch an der Basis zu, wo von der Kreisliga bis zur 4. Kreisklasse das Herz des Grafschafter Fußballs schlägt. Es gibt ja mittlerweile eine ganze Reihe von Fans, die gar keine Lust mehr auf das Millionengeschäft Fußball haben, sondern lieber über die Dorfsportplätze tingeln.

Für das 40 Seiten starke „Anstoß“-Heft hat die GN-Sportredaktion viele Informationen zu den Zu- und Abgängen, zu den Trainern sowie zu den Zielen der einzelnen Mannschaften zusammengetragen. Sie wirft zum Ende der Saisonvorbereitung einen Blick in die Landesliga, Bezirksliga und Kreisliga.

Push-Kanal für Grafschafter Fußball

In den vergangenen Wochen war GN-Fotograf Jürgen Lüken, in Spitzenzeiten unterstützt von Udo Wohlrab und Florian Weiden, zudem fast täglich auf Sportplätzen unterwegs, um die ranghöchsten Mannschaften der Grafschaft sowie die ersten Mannschaften aller Vereine aus dem Kreisgebiet zu fotografieren. Insgesamt 45 aktuelle Teamfotos umfasst der neue „GN-Anstoß“.

Das aktuelle Fußball-Sonderheft ist ab Mittwoch jederzeit auch im E-Paper-Angebot der Grafschafter Nachrichten unter „Magazine“ abrufbar, ebenso wie frühere Ausgaben des Hefts.

GN-Leser mit besonderem Interesse am Fußball können zudem auf GN-Online einen entsprechenden Push-Kanal abonnieren und bleiben so stets über den Fußball in der Grafschaft auf dem Laufenden.