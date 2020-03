/ Lesedauer: ca. 2min „Montis“ siegen bei Nordhorner Leichtathletikmeisterschaft

Elf Grundschulen mit dreizehn Teams gingen am Sonnabendmorgen in der Deegfeld-Sporthalle an den Start der Nordhorner Leichtathletikmeisterschaft. Die Kinder der Maria Montessorischulen aus Klausheide und vom Gildkamp holten den ersten Platz.