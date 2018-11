Empfehlung - Molinari holt Gesamtsieg auf Europa-Tour - Kaymer schwach

dpaDubai Nur Tommy Fleetwood hätte Molinari in der Geldrangliste der European Tour mit einem Sieg noch abfangen können, doch der Engländer landete in den Jumeirah Golf Estates nur auf dem 16. Rang. Der zweimalige Major-Sieger Martin Kaymer beendete seine enttäuschende Saison nach einer 71er-Schlussrunde mit insgesamt 292 Schlägen auf Position 55. Der 33-Jährige aus Mettmann hatte 2010 die Gesamtwertung im „Race to Dubai“ gewonnen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/molinari-holt-gesamtsieg-auf-europa-tour-kaymer-schwach-266886.html