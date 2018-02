Empfehlung - Moers kommt mit bekannten Gesichtern nach Schüttorf

Schüttorf. Ein interessantes Duell steht heute Abend für den FC Schüttorf 09 in der 2. Volleyball-Bundesliga auf dem Programm: Um 20 Uhr ist der Moerser SC in der Vechtehalle zu Gast. „Das letzte Mal war Moers im Jahr 2000 in der 1. Liga hier", erinnert sich 09-Manager Dietrich Lammering. Seitdem haben beide Vereine einiges erlebt.