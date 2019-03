Empfehlung - Mönchengladbach beendet Krise: 1:0 bei Mainz 05

dpaMainz Borussia Mönchengladbach hat die Krise beendet und liegt nach dem 1:0 (0:0) beim FSV Mainz 05 in der Fußball-Bundesliga wieder gut im Rennen um einen Champions-League-Platz. Vor 30.405 Zuschauern erzielte am Samstag Nico Elvedi in der 63. Minute den einzigen Treffer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/moenchengladbach-beendet-krise-10-bei-mainz-05-285790.html