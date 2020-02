Empfehlung - Mixed-Tennisturnier um den Gosink-Cup in Emlichheim

Emlichheim Der Tennisclub Blau-Weiß Emlichheim veranstaltet ab Freitag, 20. März, ein dreitägiges Turnier für Mixed-Mannschaften. Beim 3. Gosink-Bau-Cup“ gibt es nicht nur für die Spielerinnen und Spieler der Leistungsklassen (LK) 1 bis 18 eine altersunabhängige offene Klasse, in der es um den Turniersieg geht. Auch die LK-19- bis LK-23-Spieler ermitteln in der Emlichheimer Tennishalle in den Altersklassen „bis 30“, „30 plus“, „40 plus“ und „50 plus“ ihre Sieger. Ausgetragen wird das Turnier in der Vereins-Tennishalle am Freitag von 17 bis 20 Uhr, am Sonnabend von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Die Teilnehmer, die die vorderen Plätze belegen, erhalten ein Preisgeld. Im vergangenen Jahr hatten William Kuprecht und Jana Strathmann das Finale der offenen Klasse mit 9:4 gegen die Nordhorner Lisa und Erwin Daems gewonnen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/mixed-tennisturnier-um-den-gosink-cup-in-emlichheim-345839.html