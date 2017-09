Empfehlung - Mittelfinger gebrochen: Verjans fällt zwei Wochen aus

Nordhorn . Schwerstarbeit hatten am Sonntag die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen beim 28:25-Heimsieg gegen Eintracht Hildesheim zu verrichten, viel zu tun hatte aber auch ihre Physiotherapeutin Mascha Reuvers. Gleich mehrfach musste sie am Sonntag im Euregium aufs Feld, um nach Blessuren und Verletzungen der HSG-Spieler Hilfe zu leisten. Am Ärgsten erwischt hat es Nicky Verjans: Der Linkshänder fällt zwei Wochen aus, nachdem er sich bei einer Abwehraktion Mitte der ersten Halbzeit das Endglied des Mittelfingers der Wurfhand gebrochen hat. „Noch am Abend ist der Finger geröntgt worden“, berichtet Trainer Heiner Bültmann, „es muss zwar nicht operiert werden, aber Nicky darf zwei Wochen nicht trainieren.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/mittelfinger-gebrochen-verjans-faellt-zwei-wochen-aus-207932.html