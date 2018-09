Empfehlung - Mit viel positiver Energie durchs Leben und ins Ziel

Port Elizabeth Wenn an diesem Wochenende in der Nelson Mandela Bay die Startschüsse für die Triathlon-Weltmeisterschaft über die Ironman-Halbdistanz (70.3) fallen, wird das für das Bentheimer Paar Elke und Huib van Engelen ein Wellental der Gefühle. Das gilt besonders für heute, denn dann kämpfen in Südafrika die Frauen um den WM-Titel. Elke van Engelen wird dann nämlich nicht am Start stehen können, obwohl sie sich sportlich für den Dreikampf aus 1,9 km Schwimmen, 90 km Rad fahren und 21,1 km Laufen qualifiziert hätte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/mit-viel-positiver-energie-durchs-leben-und-ins-ziel-248435.html