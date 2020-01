Empfehlung - Mit Seidel und Vorlicek: HSG besiegt den ASV Hamm-Westfalen

Werl Guter Auftritt im ersten Testspiel der Wintervorbereitung: Die Bundesliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen haben am Mittwochabend in Werl gegen den ambitionierten Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen mit 32:28 (16:16) gewonnen. „Es war ein guter Test, wir sind sehr zufrieden“, sagte Co-Trainer Ralf Lucas. Was ihm besonders gefiel: Lasse Seidel und Philipp Vorlicek standen nach langen Verletzungspausen wieder auf dem Feld und fügten sich gut ins Kollektiv ein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/mit-seidel-und-vorlicek-hsg-besiegt-den-asv-hamm-westfalen-341008.html