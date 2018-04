Empfehlung - Mit Rückenwind ins Derby: BVB schielt wieder auf Rang zwei

dpaDortmund. Rechtzeitig zum Revierderby gegen den FC Schalke am kommenden Sonntag schöpft der BVB neuen Mut. Beim 3:0 (1:0) über den VfB Stuttgart waren nur in den ersten 25 Minuten die Nachwirkungen der peinlichen 0:6-Pleite eine Woche zuvor in München spürbar.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/mit-rueckenwind-ins-derby-bvbschielt-wieder-auf-rang-zwei-231886.html