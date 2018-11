Empfehlung - Mit Rennrad durch Sandpassagen und über schlammige Wiesen

Oldenburg Am Wochenende fand auf dem Gelände des Beachclubs Nethen der 6. Lauf des Weser-Ems-Cups im Cyclocross statt. Für Vorwärts Nordhorn gingen Stefan Slagelambers in der Hobbyklasse 50+ und Dominik Müller in der Masterklasse 2 an den Start. Das Rennen wurde auf der neuen Strecke im Beachclub Nethen ausgetragen, die bei den ca. 200 Fahrern gut ankam. Beim Cyclocross – auch Querfeldeinrennen genannt – geht es auf meist unbefestigten Wegen durch Schlamm, Sand und Gras über einen Rundkurs. Dabei müssen sie ihre stabilen Rennräder zum Teil auch tragen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/mit-rennrad-durch-sandpassagen-und-ueber-schlammige-wiesen-266451.html