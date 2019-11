Empfehlung - Mit neuer Aufstellung startet Veldhausen besser

Metjendorf Für die Badminton-Mannschaft des SV Veldhausen 07 hat die Hinrunde in der Niedersachsen-Bremen-Liga mit einer Enttäuschung geendet: Beim Spieltag am Sonntag in Metjendorf verlor sie das Kellerduell gegen den PSV Bremen II mit 3:5. Immerhin holte die Truppe in ihrem zweiten Spiel des Tages gegen den gastgebenden TV Metjendorf beim 4:4 ihren fünften Punkt der Saison – und hat damit einen Zähler Abstand zu den Bremern auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. „Wir sind weiter dran“, sagt Doppelspezialist Thomas Harsman, weiß aber auch: „Wir müssen auch mal wieder ein Duell gewinnen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/mit-neuer-aufstellung-startet-veldhausen-besser-331596.html