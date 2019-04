Empfehlung - Mit Kraft und Ausdauer zur Hyrox-Weltmeisterschaft

Karlsruhe Die Nordhorner Svenja Moggert und Stefan Slagelambers haben sich einer besonderen Herausforderung gestellt – und dürfen jetzt zu einer Weltmeisterschaft fahren: Am vergangenen Sonnabend gewannen sie in Karlsruhe in ihrer Altersklasse 40 die Mixed-Konkurrenz in der neuen, wettkampforientierten Event- und Fitness-Sportart Hyrox und qualifizierten sich damit für die WM der verschiedenen Altersklassen am kommenden Sonnabend in Oberhausen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/mit-kraft-und-ausdauer-zur-hyrox-weltmeisterschaft-290035.html