Empfehlung - Mit Kampfgeist zum Punktgewinn: Japan trotzt Senegal 2:2 ab

dpaJekaterinburg. So wie es in Japan gute Sitte ist, verneigten sich Shinji Kagawa und Co. artig vor ihren Fans und wurden entsprechend mit „Nippon, Nippon“-Rufen gefeiert. Die Ovationen hatten sie sich nach einer Energieleistung verdient.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/mit-kampfgeist-zum-punktgewinn-japan-trotzt-senegal-22-ab-240666.html