Neuenhaus Die Verantwortlichen des TC Rot-Weiß Neuenhaus freuten sich über die gelungene Premiere des offenen Tennisturniers für Frauen am vergangenen Wochenende in der vereinseigenen Halle am Vechteufer. „Mit der 650-Jahrfeier der Stadt Neuenhaus und dem 30. Geburtstag der Tennishalle hatten wir ein perfektes Rahmenprogramm“, berichtete Lyn Beyer, die stellvertretende Sportwartin des Vereins, „wir konnten viele junge Talente der Tennisregion bis hoch nach Papenburg, aber auch zum Beispiel aus Bielefeld begrüßten.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/mit-josy-daems-siegt-bei-turnier-premiere-die-favoritin-321443.html