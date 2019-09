Empfehlung - Mit Drago für ein gesundes Aufwachsen

Lohne Der Kreissportbund (KSB) hat am Mittwochmorgen ein besonderes Projekt auf den Weg gebracht. Unter dem Namen „Dragos Dschungel-Abenteuer“ werden in zwei Phasen in Zusammenarbeit mit der Wilhelms-Universität Münster die motorischen Fähigkeiten und die körperliche Gesamtentwicklung von insgesamt 1400 Grafschafter Grundschülern der 3. Klasse wissenschaftlich untersucht. „Das Ziel ist, anhand der Ergebnisse die Rahmenbedingungen für gesundes Aufwachsen zu verbessern“, sagte KSB-Geschäftsführer Frank Spickmann bei der Auftaktveranstaltung in der Lohner Grundschule mit Ehrengästen wie Kreisrat Uwe Fietzek und Bürgermeister Manfred Wellen sowie Vertretern der Kooperationspartner „Pronova BKK“, „Lotto-Sport-Stiftung“, „Leader“, Landessportbund Niedersachsen und „Medi GmbH“. Dr. Dennis Dreiskämper von der Uni Münster, der das Projekt gemeinsam mit Lena Henning wissenschaftlich betreut, unterstreicht: „Was der Kreissportbund hier kreisweit macht, ist einmalig und außergewöhnlich.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/mit-drago-fuer-ein-gesundes-aufwachsen-316856.html