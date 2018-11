Empfehlung - Mit der DJK Rimpar hat die HSG noch eine Rechnung offen

Nordhorn 7:1 Punkte in Folge, und das trotz bis zu sechs verletzungsbedingten Ausfällen – das ist aller Ehren wert. Dennoch mussten sich die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen vor dem Heimspiel am Sonntag gegen die DJK Rimpar (17 Uhr, Euregium) in dieser Woche einige Spitzen ihres Trainers gefallen lassen. Der Grund: In der vergangenen Saison haben sie beide Zweitligaspiele gegen die Franken verloren. „Daran habe ich nicht so gute Erinnerungen“, sagte Heiner Bültmann, „und das musste ich in dieser Woche doch einige Male erwähnen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/mit-der-djk-rimpar-hat-die-hsg-noch-eine-rechnung-offen-266669.html