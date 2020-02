Empfehlung - Mit dem Vizepräsidenten des DFB auf Du und Du

Lohne Der Vereinsvorsitzende drückte Stolz und Anerkennung aus; die stellvertretende Bürgermeisterin lobte sie für ihren enormen Aufwand und Einsatz; und der DFB-Vizepräsident bot ihr direkt das Du an: „Ich bin der Rainer“, wandte sich Dr. Rainer Koch gleich zu Beginn seiner Laudatio an Theresa Altendeitering. Um die 23-Jährige von Union Lohne am Freitagabend als „Amateurfußballerin des Jahres“ auszuzeichnen (GN berichteten), war der Topfunktionär des Deutschen Fußballbundes aus seinem Wohnort München angereist. „Ich finde es großartig, was du machst und bin sehr beeindruckt, was ich über dich lesen durfte und von dir gehört habe“, sagte der 61-Jährige, der zur Jury gehörte, die zusätzlich zur Abstimmung im Internet ihr Votum abgegeben hatte. „Ich habe dich auf Platz eins gesetzt, obwohl eine bayerische Mitbewerberin dabei war“, verriet Koch, der auch Vorsitzender des Bayerischen Fußball-Verbandes ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/mit-dem-vizepraesidenten-des-dfb-auf-du-und-du-344301.html