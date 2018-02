Empfehlung - Mit beeindruckender Leistung zum deutlichen 6:0-Erfolg

Neuenhaus. Die Oberliga-Tennisspielerinnen des TC Rot-Weiß Neuenhaus haben ihr Heimspiel gegen Eintracht Wiefelstede mit 6:0 gewonnen. Mannschaftsbetreuerin Lyn Beyer war am Ende des Tages einmal mehr beeindruckt von ihrem Team: „Es haben alle ruhig und konzentriert gespielt und damit eine beeindruckende Leistung gezeigt." Allerdings waren die Wiefelstederinnen ohne ihre Spitzenspielerinnen Vivian Heisen und Alexandra Feldhaus angereist. „Mit einem Sieg in der Höhe haben wir trotzdem nicht gerechnet", so Beyer.(...)