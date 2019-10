Empfehlung - Mit ausgeklügeltem Plan zur Marathon-Bestzeit

Nordhorn Zwei Stunden, 29 Minuten und 28 Sekunden – diese persönliche Bestzeit von Edith Stiepel ist die vorläufige Krönung ihrer Karriere als Langstreckenläuferin. Wenige Minuten, nachdem sie beim Berlin-Marathon das Ziel auf der „Straße des 17. Juni“ passiert hatte, meldeten sich per Smartphone die ersten Gratulanten, die im Internet die Renninformationen aufgerufen hatten. Dabei klang das Erstaunliche an: Gegenüber dem Frühjahrsklassiker in Hamburg hatte sich die LCN-Athletin um 20 Minuten gesteigert. Das bedeutet: Auf jedem der 42 Kilometer war sie im Schnitt 28 Sekunden schneller.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/mit-ausgekluegeltem-plan-zur-marathon-bestzeit-322637.html