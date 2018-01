Empfehlung - Mit 150 PS zum Sieg: Rallyefahrer Janning gewinnt ADAC-Cup

gn Schüttorf. Ein erfolgreiches Motorsport-Jahr hat für die beiden Rallyefahrer Felix Janning und Luca Möller vom MSC Schüttorf bei der ADAC-Motorsportlerehrung für den Bereich Weser-Ems in Osnabrück einen schönen Abschluss gefunden: Das Duo wurde für die Meisterschaft im Rallyesprint-Cup geehrt. Für Fahrer Janning war es bereits der dritte Titel in Folge. ,,Dreimal in Folge eine Meisterschaft zu gewinnen, ist schon ein Erfolg“, sagte der Schüttorfer, „aber es freut mich umso mehr, dass mein Beifahrer diesmal aus der eigenen Jugendkartgruppe des MSC Schüttorf stammt.“ Janning, der die Nachwuchsarbeit im im Schüttorfer Verein seit Jahren als Kart-Trainer unterstützt, betont: Der Job als Beifahrer bei einer Rallye ist nicht zu unterschätzen.“ Ab diesem Jahr wird auch Luca Möller seine Erfahrungen als Trainer in der Schüttorfer Jugendgruppe weitergeben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/mit-150-ps-zum-sieg-rallyefahrer-janning-gewinnt-adac-cup-222985.html