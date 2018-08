Empfehlung - Mischa Zverev in Cincinnati weiter - Aus für Gojowczyk

dpaCincinnati In der zweiten Runde des mit 6,3 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Turniers trifft Zverev auf Grigor Dimitrov aus Bulgarien. Der Weltranglisten-Fünfte ist auch beim Turnier im US-Bundesstaat Ohio an Nummer fünf gesetzt und hatte in der ersten Runde ein Freilos.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/mischa-zverev-in-cincinnati-weiter-aus-fuer-gojowczyk-246566.html