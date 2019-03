Empfehlung - Milan Hagel kehrt zur SpVgg. Brandlecht-Hestrup zurück

Brandlecht Nach zwei Jahren beim Fußball-Landesligisten Vorwärts Nordhorn wird Milan Hagel in der neuen Saison wieder für die SpVgg. Brandlecht-Hestrup spielen. Der 22-jährige Verteidiger beginnt ein Studium und entschied sich deshalb für den Schritt zurück zu seinem Heimatverein. „Wir freuen uns sehr, mit Milan einen alten Bekannten bei uns im Kader begrüßen zu dürfen“, heißt es in einer Mitteilung der Spielvereinigung. Durch seine Erfahrung in der Landesliga sei Hagel „fußballerisch und charakterlich noch einmal gereift“. Er soll den Kombinierten im Abwehrzentrum oder als offensiver Außenverteidiger weiterhelfen.“ Milan Hagel kam in der laufenden Saison zehn Spiele für Vorwärts, im Hinspiele gegen Bad Rothenfelde schoss er sein erstes Tor für den Klub vom Immenweg.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/milan-hagel-kehrt-zur-spvgg-brandlecht-hestrup-zurueck-288167.html