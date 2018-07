Empfehlung - Mikhail Berezhnoi bleibt beim ECN

Nordhorn In sein drittes Jahr beim EC Nordhorn geht der Weißrusse Mikhail Berezhnoi in der kommenden Saison in der Eishockey-Regionalliga. Nach seinem Premierenjahr beim ECN mit 28 Punkten aus 13 Partien trug der Stürmer in der abgelaufenen Spielzeit in 19 Regionalliga-Partien das Nordhorner Trikot und sammelte dabei weitere 24 Punkte. Zuvor war der mittlerweile 27-Jährige vier Spielzeiten für den weißrussischen Zweitligisten Metallurg Zhlobin aktiv gewesen und hatte 113 Punkte in 151 absolvierten Partien verbucht. Nach einem Abstecher zu Saryarka Karaganda in Kasachstan stand dann eine Pause auf dem Programm, ehe es ihn in die Grafschaft zog. Mit der Verpflichtung des neuen Trainers Andris Bartkevics blickt Berezhnoi positiv in die Zukunft. „Wir stellen die Mannschaft neu auf. Wir alle sind motiviert – die neue Saison kann kommen“, wird der Stürmer in einer Mitteilung zitiert. Zuletzt war der Angreifer nach Vereinsangaben nicht vollständig zufrieden mit der Leistung in der vergangenen Saison, für das neue Jahr in der verstärkten Regionalliga strebt er jedoch eine Leistungssteigerung und bessere Ergebnisse in der Chancenverwertung an. Beim ECN ist man sich des Potenzials von Berezhnoi bewusst. Zur neuen Spielzeit wird er sich mit einigen Kollegen aus der ersten Mannschaft der Nachwuchsausbildung widmen und seine Erfahrungen an den Nachwuchs weitergeben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/mikhail-berezhnoi-bleibt-beim-ecn-244473.html