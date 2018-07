Empfehlung - Mick Schumacher gewinnt erstes Formel-3-Rennen

dpaSpa-Francorchamps. Mick Schumacher hat es endlich geschafft. Ausgerechnet in Spa-Francorchamps feierte der Sohn des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher am Samstag seinen ersten Sieg in der Formel-3-Europameisterschaft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/mick-schumacher-gewinnt-erstes-formel-3-rennen-244533.html