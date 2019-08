Empfehlung - Mick Schumacher feiert ersten Formel-2-Sieg

dpaBudapest Er verwies in seinem Rennwagen des italienischen Prema-Teams den Japaner Nobuharu Matshushita um 1,4 Sekunden auf den zweiten Platz. Im ersten Rennen der Formel 2 in Ungarn am Wochenende hatte Mick Schumacher den achten Rang belegt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/mick-schumacher-feiert-ersten-formel-2-sieg-311275.html