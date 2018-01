Empfehlung - Michael Stenzel macht Medaillen-Set komplett

fh Nordhorn. Radsportler Michael Stenzel hat schon etliche Erfolge eingefahren; der in Klausheide lebende Querfeldeinfahrer sammelte Medaillen bei nationalen und internationalen Meisterschaften, wurde 2016 sogar Europameister der Masters-2-Klasse (bis 49 Jahre). Doch der Titel eines deutschen Meisters war ihm stets versagt geblieben – bis vergangenen Sonnabend. Da sicherte er sich bei der DM in Bensheim die Goldmedaille in der Masters-3-Klasse (über 49 Jahre). Er erfüllte sich nicht nur einen lange gehegten Wunsch, sondern schloss zum Auftakt des neuen Jahres eine äußerst erfolgreiche Saison ab: Zuvor war er im November in Tschechien bereits Vize-Europameister geworden und hatte sich im Dezember bei der Weltmeisterschaft in Belgien Rang drei gesichert. „Damit habe ich einen kompletten Medaillensatz gewonnen“, zieht der 49-Jährige zufrieden Bilanz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/michael-stenzel-macht-medaillen-set-komplett-222394.html