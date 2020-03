Empfehlung - Michael Glöckner bleibt Trainer des VfL Weiße Elf II

Nordhorn Michael Glöckner wird die Kreisklassen-Fußballer des VfL Weiße Elf auch über die laufende Spielzeit hinaus trainieren. Der Verein vom Ootmarsumer Weg verständigte sich mit dem Übungsleiter, der seit Saisonbeginn Regie an der Seitenlinie der Nordhorner Zweitvertretung führt, über eine Ausweitung des Engagements bis zum 30. Juni 2021. „Wir sind mit Michaels Arbeit sehr zufrieden“, erklärt Fußball-Obmann Ole Scholten die Entscheidung. Aktuell belegt die Reserve des VfL Weiße Elf Rang vier in der 1. Kreisklasse. „In den kommenden Jahren streben wir die Rückkehr in die Kreisliga an“, berichtet Scholten. Darüber hinaus lautet eines der Ziele, viele Jugendspieler aus dem eigenen Verein in die Mannschaft zu integrieren und weiterhin gut mit der Bezirksliga-Truppe zusammenzuarbeiten. Glöckners Mannschaft startet am Sonntag um 11.30 Uhr auf eigenem Platz gegen den TSV Georgsdorf in den zweiten Saisonteil.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/michael-gloeckner-bleibt-trainer-des-vfl-weisse-elf-ii-347502.html