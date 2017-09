Empfehlung - Micah Anderson: Comeback nach langer Eishockey-Pause

Nordhorn . Micah Anderson, deutsch-kanadischer Zugang beim Eishockey-Regionalligisten EC Nordhorn, arbeitet hart für sein Comeback auf dem Eis. „Er trainiert ausdauernd und regelmäßig“, sagt ECN-Sprecher Sebastian Lindschulte über den Linksschützen, „auch während seiner Eishockeypause war er immer aktiv.“ Der 29-jährige greift nach mehreren Jahren wieder zum Schläger und will in Europa noch einmal angreifen. Am Wochenende holte ihn Landsmann JJ Kalawarny vom Flughafen in Amsterdam ab.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/micah-anderson-comeback-nach-langer-eishockey-pause-207478.html