Empfehlung - Messi verletzt sich bei Comeback-Niederlage

dpaBarcelona Unklar blieb zunächst, ob der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler des FC Barcelona auch um seinen Einsatz im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester United im April bangen muss. Messi hatte erst am Freitag sein Comeback in Argentiniens Nationalteam gegeben, beim 1:3 gegen Venezuela in Madrid aber eine Enttäuschung erlebt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/messi-verletzt-sich-bei-comeback-niederlage-288256.html