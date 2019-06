Empfehlung - Mercedes-Piloten auch im Abschlusstraining überlegen

dpaLe Castellet Ferrari-Pilot Sebastian Vettel belegte hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc aus Monaco den vierten Rang. Der 31 Jahre alte Vettel hatte nach den ersten Trainingsrunden am Freitag beklagt, dass die technischen Neuerungen an seinem Auto nicht die erhoffte Wirkung zeigen. Während der Einheit am Samstagmittag ließ der Hesse sogar seinen Sitz im Cockpit noch einmal austauschen. Am Ende fehlte ihm eine knappe halbe Sekunde auf die Marke von Bottas.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/mercedes-piloten-auch-im-abschlusstraining-ueberlegen-303658.html