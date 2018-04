Empfehlung - Mercedes „besonders gespannt“ vor Formel-1-Rennen in Baku

dpaBaku. „Sowohl Red Bull als auch Ferrari werden alles in ihrer Macht Stehende unternehmen, um uns zu schlagen“, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff vor dem vierten Saisonrennen am 29. April in Baku. Angesichts „dieser Unvorhersehbarkeit“ beim Rennausgang seien die Silberpfeile „besonders gespannt“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/mercedes-besonders-gespannt-vor-formel-1-rennen-in-baku-233768.html