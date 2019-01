Empfehlung - Mensmann bekommt beim TuS im Sommer einen neuen Assistenten

Gildehaus Der TuS Gildehaus wird auch in der Saison 2019/20 von Jens Mensmann trainiert. Darauf verständigten sich die Verantwortlichen um Fußball-Obmann Thomas Brandt mit dem erfolgreichen Trainer. Mensmann hatte zu Saisonbeginn das Traineramt von Wolfgang Schmidt übernommen und den TuS nach dem Abstieg aus der Bezirksliga dank einer klaren Spielphilosophie gleich wieder in die Spitzengruppe der Fußball-Kreisliga geführt. Mehr noch: Der TuS grüßt nach der ersten Saisonhälfte von der Tabellenspitze und steht im Halbfinale des Krombacher-Kreispokals. Dabei präsentierten sich die Gildehauser enorm defensivstark und kassierten mit 18 Toren in 16 Partien die wenigsten Gegentore aller Kreisligamannschaften. Zudem wurden alle acht Heimpartien gewonnen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/mensmann-bekommt-beim-tus-im-sommer-einen-neuen-assistenten-274784.html