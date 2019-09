Mehrfach Gold für Masters-Schwimmer bei Landesmeisterschaft

Der TuS Neuenhaus feierte bei den Wettkämpfen in Goslar zwei Siege in den Staffeln und stand darüber hinaus zwölf Mal in Einzel-Wettbewerben auf dem Treppchen. Achtfacher Landesmeister seiner Altersklasse wurde zudem der Nordhorner Jens Schiphorst.