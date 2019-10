„Mehr als herausragend“: Großes Lob für 09-Torfrau Hölters

Die Schüttorferin hatte mit zahlreichen Paraden auch in Eins-gegen-Eins-Situationen großen Anteil am Sieg der Landesliga-Handballerinnen in Vechta. Das Torwart-Training mit Klaus Bruning trägt Früchte. Auch Annika Diekmann ist ein starker Rückhalt.