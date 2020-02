Empfehlung - Mehr als 10.000 Zuschauer beim Duisburg-Gastspiel in Meppen?

Meppen Gegensätzlicher können der letzte und der kommende Gegner der Drittliga-Fußballer des SV Meppen gar nicht sein: Nachdem die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart am vergangenen Wochenende einen 2:0 Auswärtssieg beim Tabellenschlusslicht Carl Zeiss Jena einfuhr, ist am Sonntag um 14 Uhr der Spitzenreiter MSV Duisburg in der Hänsch-Arena zu Gast. Das Hinspiel Anfang Oktober in Duisburg hatte der SVM durch einen Doppelpack von Marius Kleinsorge sowie einem Treffer von Deniz Undav mit 3:1 gewonnen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/mehr-als-10000-zuschauer-beim-duisburg-gastspiel-in-meppen-345877.html