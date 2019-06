Empfehlung - Mega-Offerte: Atlético bietet 126 Millionen für João Félix

dpaMadrid Die Rojiblancos wollten 126 Millionen Euro für den Angreifer zahlen, teilte Benfica Lissabon mit, wo der 19-jährige Shootingstar derzeit unter Vertrag steht. Die Offerte, die über der festgeschriebenen Ablöse in Höhe von 120 Millionen Euro liegt, werde geprüft, so Benfica. Eine Zustimmung der Portugiesen gilt als so gut wie sicher.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/mega-offerte-atletico-bietet-126-millionen-fuer-joao-felix-304493.html