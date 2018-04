Empfehlung - Meendermann schießt im Bezirksligaderby das einzige Tor

Bad Bentheim. Wie erwartet haben die Fußballer des SV Bad Bentheim am Mittwochabend das Stadtderby gegen den TuS Gildehaus spielerisch bestimmt, die Punkte aber heimste der Nachbar ein: Durch ein Kopfballtor von Jörn Meendermann in der 66. Minute gewann der Tabellenvorletzte der Fußball-Bezirksliga in Bad Bentheim etwas glücklich mit 1:0 und hat den Abstand auf den rettenden 13. Tabellenplatz auf derzeit drei Zähler verkürzt. Der SVB hingegen verpasste es, mit dem Tabellenzweiten aus Schüttorf nach Punkten gleichzuziehen, „Glückwunsch an Gildehaus“, sagte Bentheims Spielertrainer Jörg Husmann, „wir haben unsere wenigen Chancen nicht konsequent genutzt, und dann geht hinten mal ein Ball nach einem Standard rein.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/meendermann-schiesst-im-bezirksligaderby-das-einzige-tor-232223.html