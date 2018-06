Empfehlung - Medien: Hamilton mit Mercedes einig über neuen Vertrag

dpaLondon. Der Kontrakt werde bis Ende 2020 laufen und den Briten zum Topverdiener im Fahrerlager vor Ferrari-Pilot Sebastian Vettel machen, berichtete die „Daily Mail“. Weiteren Berichten zufolge gehe es nur noch darum, ob die Vertragsverlängerung vor Hamiltons Heimrennen in Silverstone in der kommenden Woche oder vor dem Mercedes-Heimspiel in Hockenheim am 22. Juli verkündet wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/medien-hamilton-mit-mercedes-einig-ueber-neuen-vertrag-240841.html