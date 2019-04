Empfehlung - Maximilian Schachmann: Tour-Entscheidung kurzfristig

dpaLüttich „Ob ich die Vuelta oder die Tour fahre, steht noch nicht fest. Ich zähle zum erweiterten Kreis für die Tour. Am Ende wird so nominiert, dass wir dort die stärkste Mannschaft am Start haben“, sagte der 25-Jährige vom Team Bora-hansgrohe der Deutschen Presse-Agentur.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/maximilian-schachmann-tour-entscheidung-kurzfristig-294015.html