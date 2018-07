Maurice Backschat triumphiert beim Nordhorner Triathlon

Maurice Backschat und Nicholas Lembcke setzten sich mit den stärksten Laufleistungen beim Triathlon am Nordhorner Vechtesee an die Spitze. Bei den Staffeln waren Reyk Rüger, Timm Rüger und Guido Bouwer am schnellsten.