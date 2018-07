Empfehlung - Maurice Backschat peilt bei Weltmeisterschaft den Titel an

Nordhorn LCN-Triathlet Maurice Backschat startet am Sonnabend bei der Weltmeisterschaft über die Langdistanz im dänischen Odense als Teil der deutschen Amateur-Nationalmannschaft. In dem Wettkampf aus 3 km Schwimmen, 120 km Radfahren und 30 km Laufen, sagt er, „möchte ich meine Leistung aus dem Vorjahr bestätigen, als ich die Silbermedaille gewonnen habe, und mich in meiner Altersklasse der 25- bis 29-Jährigen weit vorne platzieren“. Doch sein Ziel ist nicht nur eine Medaille, diesmal soll es das Optimum sein: „Ich liebäugel auch ein wenig mit dem Weltmeistertitel.“ Allerdings ist seine Altersklasse für gewöhnlich sehr stark besetzt und hat in den vergangenen Jahren jeweils den Gesamtsieger der Amateure hervorgebracht. Die ersten Fünf dieser Wertung aller Amateure sind Backschats Hauptaugenmerk, denn er möchte sehen, wie groß die Lücke zu den Profis noch ist, die parallel auch ihre Weltmeister ermitteln.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/maurice-backschat-peilt-bei-weltmeisterschaft-den-titel-an-242560.html